Зарплаты на Среднем Урале выросли в два раза с начала 2017 года (ФОТО)

В августе 2017 года были опубликованы результаты Службы исследований сайта поиска работы и персонала .



Согласно данным российского сайта, с января средняя зарплата в Свердловской области выросла к концу лета в два раза - до 43 000 рублей.

Наибольшие увеличения доходов работников произошли в отраслях: «Рабочий персонал» - +45,3%, «Реклама и маркетинг» - +27,6%, «Информационные технологии» - +17,4%.





При этом почти на 1/3 уменьшились зарплаты у бухгалтеров, на 16,9% - у работников сферы строительства и недвижимости, в категории «Начало карьеры, студенты» - на 9,5%, по данным hh.ru.