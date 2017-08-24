USD 59.14 + 0.01
EUR 69.74 + 0.18
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Зарплаты на Среднем Урале выросли в два раза с начала 2017 года (ФОТО)

24 августа 2017, 19:35Добавить новость
бизнес,деньги,работа,Россия,Свердловская область,экономика,зарплата,зарплаты,доход,доходы
В августе 2017 года были опубликованы результаты Службы исследований сайта поиска работы и персонала.  

Согласно данным российского сайта, с января средняя зарплата в Свердловской области выросла к концу лета в два раза - до 43 000 рублей.

 

Наибольшие увеличения доходов работников произошли в отраслях: «Рабочий персонал» - +45,3%, «Реклама и маркетинг» - +27,6%, «Информационные технологии» - +17,4%.

При этом почти на 1/3 уменьшились зарплаты у бухгалтеров, на 16,9% - у работников сферы строительства и недвижимости, в категории «Начало карьеры, студенты» - на 9,5%, по данным hh.ru.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

88,3 миллиона рублей заработал в 2016 году самый богатый депутат Свердловской области
2 августа, 12:35
0 3
1
2,6 млн рублей были выплачены сотрудникам завода-банкрота в Асбесте: долг копился с осени 2016 года
27 июля, 06:00
1 0
Прокуратура Нижнего Тагила ищет не получивших зарплату сотрудников НТЗТИ
13 июля, 12:40
4 0
1

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (2)
xemafor 24.08.2017 21:20:44 #
Забористая трава у журналистов.Насколько мне известно,у рабочих зарплата немного уменьшилась+к тому же за эту зарплату приходится намного больше работать..То есть,особенно если учесть рост цен,то зарплата раза в 2 упала как минимум
ktifmjrplff 24.08.2017 21:26:44 #
Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь  ---  ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 427
Подписаться на новости