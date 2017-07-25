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Дополнительно 177 миллионов рублей будет выделено на подготовку к отопительному сезону в Свердловской области

25 июля 2017, 11:30Добавить новость
деньги,Свердловская область,отопление,жкх,финансирование,отопительный сезон,ремонт

Дополнительно 177,5 млн рублей будет выделено муниципалитетам региона на подготовку к отопительному сезону.

Как сообщает министр энергетики и ЖКХ области, предстоит подготовить 69 млн квадратных метров жилья, 1563 котельные. На эти цели ранее было выделено около миллиарда рублей.

Однако потребовались дополнительные вложения, они выделены из регионального бюджета.

В частности, средства отправятся на ремонт теплоснабжения в Карпинске, Верхней Туре, Арти, Волчанске, Ивделе и нескольких деревнях Свердловской области, пишет «Правда УРФО».

 
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