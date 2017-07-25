Курортный сбор в России составит не более 100 рублей в сутки

Сбор вводится на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Сколько именно составит сбор, будут решать региональные власти. Законопроектом установлена верхняя граница: не более 50 рублей с человека в 2018 году и не более 100 рублей в последующие годы проведения проекта по внедрению курортного сбора.



Средства, которые будут собраны, отправятся в бюджет субъекта. Оттуда их планируется тратить на строительство и благоустройство инфраструктуры региона.



«Комсомольская правда Урал» сообщает, что специалистам удалось посчитать примерную величину средств, которые поступят в бюджет за ближайшие 4 года. Ставропольский край принесёт около 2 миллиардов рублей, Краснодарский край более 8 миллиардов, Крым почти 16,5 миллиардов рублей.