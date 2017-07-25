USD 59.82 + 0.16
EUR 69.70 + 0.23
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Курортный сбор в России составит не более 100 рублей в сутки

25 июля 2017, 19:15Добавить новость
бюджет,закон,отдых,Россия,туризм,чиновники,экономика,налоги,сборы,Крым,Ставропольский край,алтай,Краснодарский край
25 июля законопроект о введении на территории России курортного сбора был одобрен Советом Федерации. Размер курортного сбора будут устанавливать региональные власти.

Сбор вводится на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края. Сколько именно составит сбор, будут решать региональные власти. Законопроектом установлена верхняя граница: не более 50 рублей с человека в 2018 году и не более 100 рублей в последующие годы проведения проекта по внедрению курортного сбора.

Средства, которые будут собраны, отправятся в бюджет субъекта. Оттуда их планируется тратить на строительство и благоустройство инфраструктуры региона.

«Комсомольская правда Урал» сообщает, что специалистам удалось посчитать примерную величину средств, которые поступят в бюджет за ближайшие 4 года. Ставропольский край принесёт около 2 миллиардов рублей, Краснодарский край более 8 миллиардов, Крым почти 16,5 миллиардов рублей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Курортный сбор вводится на территории России с 1 мая 2018 года
19 июля, 21:30
2 10
4
Российские миллионеры недоплачивают около 500 млрд рублей в бюджет государства
19 июля, 08:30
1 1
2
Экс-главврач из Верх-Нейвинска на деньги больницы два года возил семью на отдых за границу
30 июня, 08:00
1 2
3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 26
Подписаться на новости