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Бизнес в Нижнем Тагиле

Российские банки будут идентифицировать клиента по селфи-снимку

25 июля 2017, 21:00Добавить новость
банк,безопасность,деньги,мошенничество,Россия,селфи,клиенты
Крупные российские банки планируют внедрить идентификацию клиентов по селфи-снимкам из смартфона.

Подобный способ идентификации позволит удалённо проверить личность клиента при совершении банковских операций и снизит время проверки на 0,5 секунды.

Однако, как утверждают специалисты по кибербезопасности, подобный способ идентификации содержит ряд сложностей. Низкое качество снимков мобильных камер у недорогих смартфонов приведёт к проблемам с распознаванием клиента. В свою очередь это может привести к росту мошенничества и понижению безопасности банковских операций, сообщают РИА Новости.

Российские банки начнут тестировать новый способ идентификации после запуска Национальной биометрической платформы, который запланирован на конец июля 2017 года.

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