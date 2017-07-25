Российские банки будут идентифицировать клиента по селфи-снимку

Подобный способ идентификации позволит удалённо проверить личность клиента при совершении банковских операций и снизит время проверки на 0,5 секунды.



Однако, как утверждают специалисты по кибербезопасности, подобный способ идентификации содержит ряд сложностей. Низкое качество снимков мобильных камер у недорогих смартфонов приведёт к проблемам с распознаванием клиента. В свою очередь это может привести к росту мошенничества и понижению безопасности банковских операций, сообщают РИА Новости.



Российские банки начнут тестировать новый способ идентификации после запуска Национальной биометрической платформы, который запланирован на конец июля 2017 года.