Жильцы многоквартирных домов в Нижнем Тагиле переплачивают за коммунальные услуги на общедомовые нужды

Качество услуг ЖКХ и их стоимость для населения – масштабная проблема не только в Нижнем Тагиле, но и в других регионах России.

К такому выводу пришли эксперты Торгово-промышленной палаты (далее ТПП) РФ в сфере ЖКХ и предложили создать специальную рабочую группу по вопросам организации измерения потребления энергоресурсов.

Отменить оплату расходов на общедомовые нужды и сделать обязательной установку счетчиков инженерных систем в домах предложили эксперты Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ. Рассматривается также введение компенсации затрат на оплату установки хозяйствам с маленьким доходом. Эксперты палаты считают, что необходимо создание специальной рабочей группы для комплексного подхода к вопросам организации измерения потребления коммунальных ресурсов и услуг ЖКХ. Об этом утверждает Президент ТПП РФ Сергей Катырин в письме на имя Дмитрия Медведева.

Первое письмо на тему ЖКХ было отправлено незадолго до второго. В нем речь шла о включении в квитанции оплаты расходов на общедомовые нужды жильцам многоквартирных домов и последствиях негативного характера в связи с нововведением.





В предыдущем письме также было отмечено, что введение в квитанциях строки «расходы на общедомовые нужды», обернулось на практике тем, что жильцы многоквартирных домов должны производить двойную оплату. Речь идет о домах, в которых не установлены счетчики объема потребления коммунальных ресурсов.

Получается, что жители оплачивают общую «коммуналку», в которую уже включены расходы каждой квартиры на общедомовые нужды, а затем повторно уже по нормативам за потребление на эти же общедомовые нужды. Двойная оплата делает немалую переплату для жильцов многоквартирных домов.

Управляющие компании пользуются этим и выставляют счета даже в домах с установленными счетчиками. Они исходят из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. При этом игнорируют показания коллективных приборов учета.

С июля цены на коммунальные услуги в России снова выросли. Текущий рост цен делает вопрос о переплате за услугу «общедомовые нужды» особенно актуальным. Создание специальной рабочей группы, о которой говорится во втором письме за подписью Сергея Катырина, нужно для комплексной работы по решению вопроса оплаты за общедомовые нужды. Отмена оплаты ликвидирует «двойную бухгалтерию», которая имеет место быть с появлением в счетах на оплату новой графы.

Тагильские эксперты в области ЖКХ также полагают, что двойные счета выгодны управляющим компаниям. В итоге страдает потребитель.

Когда в квитанциях отдельной выделенной строчкой стоит оплата за общедомовые нужды, это вызывает массу негатива и нареканий от собственников. Многие или не понимают, или не знают механизм расчета. Поэтому, думаю, работа УК стала превращаться в некую бюрократическую конструкцию, которая только и делает, что отвечает на жалобы потребителей. Собственники считают, что не должны оплачивать непонятные для них расходы. Государственной Думой был принят закон, предусматривающий исчезновение вышеупомянутой строки по оплате из квитанций с 2017 года. Таким образом, исчезнет строка, но не сама оплата. Поменяется методика расчета общедомовых нужд по определенным нормативам. Нормативы будут утверждаться в регионах муниципальными органами власти и уравняют разницу в начислениях за одинаковую услугу в разных УК, -- поделился мнением юрист по вопросам ЖКХ из Нижнего Тагила.

Представители Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила соглашаются, что создание рабочей группы по вопросам организации измерения потребления коммунальных ресурсов и услуг ЖКХ важно и нужно. Эксперты считают, что на местах нужно собирать и проверять информацию, касаемо отдельного муниципалитета.