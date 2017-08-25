Екатеринбургское предприятие задолжало своим работникам 15 млн рублей

Долг копился с декабря 2016 по июнь 2017 года, передает пресс-служба прокуратуры региона. Уточняется, что зарплата выплачивалась не полностью и позже заявленного времени.



Ведомство вынесло представление гендиректору предприятия с требованием устранить нарушение. Кроме того, прокурор привлек руководителя ЗАО «Уралэнерго-Союз» к ответственности за задержку зарплаты, назначив штраф 10 тысяч рублей.





Вскоре после мер прокурорского реагирования руководство ЗАО «Уралэнерго-Союз» погасило задолженность перед работниками в полной мере – 15,2 млн рублей.