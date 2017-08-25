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Бизнес в Нижнем Тагиле

Екатеринбургское предприятие задолжало своим работникам 15 млн рублей

25 августа 2017, 08:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,проверка,прокуратура,работа,Россия,Свердловская область,зарплата
В Екатеринбурге прокуратура возбудила проверку в отношении предприятия ЗАО «Уралэнерго-Союз», которое задолжало своим сотрудникам более 15 миллионов рублей заработной платы.

Долг копился с декабря 2016 по июнь 2017 года, передает пресс-служба прокуратуры региона. Уточняется, что зарплата выплачивалась не полностью и позже заявленного времени.

Ведомство вынесло представление гендиректору предприятия с требованием устранить нарушение. Кроме того, прокурор привлек руководителя ЗАО «Уралэнерго-Союз» к ответственности за задержку зарплаты, назначив штраф 10 тысяч рублей.

Вскоре после мер прокурорского реагирования руководство ЗАО «Уралэнерго-Союз» погасило задолженность перед работниками в полной мере – 15,2 млн рублей.

 
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