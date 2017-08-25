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Бизнес в Нижнем Тагиле

Апельсины в России подорожают из-за плохого урожая в Турции и Египте (ВИДЕО)

25 августа 2017, 21:35Добавить новость
деньги,Россия,экономика,минэкономразвития,рост цен,фрукты,продукты
Стоимость апельсинов в России к концу 2017 года вырастет.

В июле 2017 года цена на фрукты выросла по сравнению с тем же периодом 2016 года почти на 30%. Эксперты предполагают, что в начале осени большого спроса на импортные апельсины не будет из-за присутствия на прилавках отечественных фруктов. Однако к октябрю спрос на цитрусовые увеличится, и цена снова вырастет.

 

Минэкономразвития объясняет рост стоимости цитрусовых с низким урожаем в Турции и Египте в нынешнем году: эти страны являются главными поставщиками апельсинов в Россию. Из-за небольшого урожая производители значительно накручивают закупочные цены на товар.

 

Ввоз апельсинов из Турции снизился в семь раз по сравнению с 2016 годом, а объем поставок из Египта снизился почти в 3 раза, сообщает газета «Известия». Напомним, ранее сообщалось, что фрукты и овощи в России подешевеют на 80%.

Видео: газета «Известия»
 
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