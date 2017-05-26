Япония заинтересована в развитии инвестиций российских бизнесменов

Тоехиса Кодзуки заявил о растущем интересе Японии к инвестициям российских бизнесменов в экономику страны, которую он представляет в Москве.

В последнее время российско-японские отношения отмечены заметной динамикой. Укрепляются не только политические, экономические , но и культурные связи двух стран. Так, 2018 год станет перекрестным Годом Японии в России и России в Японии.





Глава японского правительства Синдзо Абэ,в апреле 2017 года в 17-й раз встретился с главой российского правительства Владимиром Путиным, сообщает газета «Известия».





Японский посол отметил, что Япония заинтересована в прямых российских инвестициях. От также обратил внимание на то, что в Японии проживают 8 300 россиян, из них 1 000 – это люди, развивающие свой бизнес.