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Бизнес в Нижнем Тагиле

Япония заинтересована в развитии инвестиций российских бизнесменов

26 мая 2017, 19:05Добавить новость
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Тоехиса Кодзуки заявил о растущем интересе Японии к инвестициям российских бизнесменов в экономику страны, которую он представляет в Москве. 

В последнее время российско-японские отношения отмечены заметной динамикой. Укрепляются не только политические, экономические , но и культурные связи двух стран. Так, 2018 год станет перекрестным Годом Японии в России и России в Японии.

Глава японского правительства Синдзо Абэ,в апреле 2017 года в 17-й раз встретился с главой российского правительства Владимиром Путиным, сообщает газета «Известия».

Японский посол отметил, что Япония заинтересована в прямых российских инвестициях. От также обратил внимание на то, что в Японии проживают 8 300 россиян, из них 1 000 – это люди, развивающие свой бизнес. 

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