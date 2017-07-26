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Бизнес в Нижнем Тагиле

Экспорт вагоноперевозок леса и пиломатериалов снижается в России

26 июля 2017, 23:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,экономика,лес,вагон,вагоны,перевозка,экспорт,Китай
В России наметилась тенденция к снижению экспортных перевозок леса и пиломатериалов железнодорожными отправками. Внутрироссийские перевозки в данной сфере выросли на 3%.

Тем не менее, экспорт возрос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает аналитический центр «ТрансЛес». По подсчётам показателей за первое полугодие 2017 года более 80 процентов экспорта отправляется в Китай. Произошло заметное снижение – на 15% –- вагонооправок в Финляндию, поскольку уровень внутренней заготовки древесины там повышается. Китай увеличил импорт древесины из России на 9%. 

Столь бурному росту способствовал инвестиционный спрос, образовавшийся после обвала фондового рынка Китая летом 2015 года. Как следствие, с новой силой начала появляться угроза критического роста пузыря на рынке недвижимости, -- отметили в «ТрансЛес».

 

Еще одна негативная тенденция – рост доля экспорта древесины конкурентами. К примеру, за пять месяцев нынешнего года сократилась поставка в Китай из России хвойной древесины.

 

Что касается внутрироссийского объема вагоноотправок, то доля по сравнению с прошлым годом возросла на 5%, благодаря росту поставок сырья на предприятия лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Российское производство наращивает объемы по всех видах продукции – ДВП (+15%), ДСП (+14%), целлюлозно-бумажной продукции (+1,3%) и др.

Эксперты аналитического центра «ТрансЛес» уверены, что во втором полугодии количество вагоноперевозок леса увеличится. Однако экспорт будет снижаться, и, скорее всего, к концу года начнется постепенное уменьшение отправляемых поставок.

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