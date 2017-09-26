Бюджет Свердловской области увеличится на 14,7 млрд рублей

26 сентября Министерство финансов Свердловской области провело первое совещание, на котором началось утверждение бюджета региона на новый финансовый год. Как отмечают министры и парламентарии, доходная часть бюджета области в этом году вырастет до 187 млрд рублей в сравнении с текущим годом.



Запрос на увеличение бюджета поступил от руководителей муниципалитетов. Мэры планируют перекрывать дефицит бюджета за счёт федеральных средств. Важными статьями расходов в новом бюджете станут средства на ремонт дорог, строительство блочных котельных, строительство школ и развитие образовательной инфраструктуры, газификацию территорий.



Как сообщает Ura.ru, комиссия Минфина Свердловской области будет работать до 29 сентября, а в случае необходимости соберётся повторно 30 сентября и 1 октября. В течение ноября 2017 года проект бюджета области утвердят и отправят законопроект в Законодательное собрание в срок до 1 октября. После необходимо будет вносить корректировки и соотносить потребности городов с готовностью федеральных властей поддержать Свердловскую область финансами.