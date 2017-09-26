| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бюджет Свердловской области увеличится на 14,7 млрд рублей

26 сентября 2017, 23:05Добавить новость
бюджет,город,дети,Екатеринбург,Свердловская область,строительство,чиновники,министерство финансов
Рекордный объём финансовой помощи запросили мэры Свердловской области из федерального бюджета. Доходная часть регионального бюджета может стать больше на 14,7 млрд рублей.

26 сентября Министерство финансов Свердловской области провело первое совещание, на котором началось утверждение бюджета региона на новый финансовый год. Как отмечают министры и парламентарии, доходная часть бюджета области в этом году вырастет до 187 млрд рублей в сравнении с текущим годом.

Запрос на увеличение бюджета поступил от руководителей муниципалитетов. Мэры планируют перекрывать дефицит бюджета за счёт федеральных средств. Важными статьями расходов в новом бюджете станут средства на ремонт дорог, строительство блочных котельных, строительство школ и развитие образовательной инфраструктуры, газификацию территорий.

Как сообщает Ura.ru, комиссия Минфина Свердловской области будет работать до 29 сентября, а в случае необходимости соберётся повторно 30 сентября и 1 октября. В течение ноября 2017 года проект бюджета области утвердят и отправят законопроект в Законодательное собрание в срок до 1 октября. После необходимо будет вносить корректировки и соотносить потребности городов с готовностью федеральных властей поддержать Свердловскую область финансами.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Три тысячи тагильских детей находятся в очереди на место в детском саду
20 июля, 20:55
0 1
Дворы Свердловской области будут отремонтированы за 900 миллионов рублей
19 июля, 22:05
2 0
1
12 миллионов рублей выделены на повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга
23 сентября, 10:00
22 15

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 69
Подписаться на новости