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Новости Нижнего Тагила

Свердловские пенсионеры попросили Путина помочь вернуть им 150 млн рублей

26 сентября 2017, 16:30Добавить новость
Путин,Свердловская область,вкладчики,мошенничество,деньги,вклад,президент,сбережения

Жители из городов Свердловской области просят помощи у Президента России в заведении уголовного дела в отношении компании «Уральский фонд сбережений».

Данный кооператив закрыл все свои офисы на Среднем Урале летом 2017 года. Вкладчики пытались вернуть свои сбережения, однако им до сих пор это не удается. Страховка вкладов не подействовала, и люди остались без денег.

 

Среди пострадавших от деятельности кооператива есть как молодые люди, так и пенсионеры.

 

Пострадавшие написали письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться в подозрительной деятельности организации и помочь вернуть пострадавшим деньги. Как сообщает Ura.ru, требуется вернуть 150 миллионов рублей.

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