Улица в Титановой Долине названа в честь почетного тагильчанина Владислава Тетюхина

Первая улица в особой экономической зоне «Титановая Долина» будет названа в честь Владислава Тетюхина.

Улица Вячеслава Тетюхина будет проходить от таможенного комплекса и до железной дороги. Именно таможня будет первым объектом, которая получила свой адрес на этой улице.

Как рассказал Артемий Кызласов генеральный директор Титановой Долины, именно Тетюхин стоял у истоков создания особой экономической зоны.

Также, две улицы в Титановой Долине тоже получили свои названия – это улица Оптимистов и улица Мартина Клапрота, названная в честь немецкого химика, открывшего титан, пишет Znak.

Напомним, что Владислав Тетюхин на свои средства построил в городе клиническо-лечебный реабилитационный центр стоимостью в 3 миллиарда рублей. Также он является почетным гражданином города Нижнего Тагила.