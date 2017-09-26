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Новости Нижнего Тагила

Улица в Титановой Долине названа в честь почетного тагильчанина Владислава Тетюхина

26 сентября 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,экономика,госпиталь,улица,особая экономическая зона,Титановая долина,Верхняя Салда,Улица Владислава Тетюхина

Первая улица в особой экономической зоне «Титановая Долина» будет названа в честь Владислава Тетюхина.

Улица Вячеслава Тетюхина будет проходить от таможенного комплекса и до железной дороги. Именно таможня будет первым объектом, которая получила свой адрес на этой улице.

 

Как рассказал Артемий Кызласов генеральный директор Титановой Долины, именно Тетюхин стоял у истоков создания особой экономической зоны.

 

Также, две улицы в Титановой Долине тоже получили свои названия – это улица Оптимистов и улица Мартина Клапрота, названная в честь немецкого химика, открывшего титан, пишет Znak.

 

Напомним, что Владислав Тетюхин на свои средства построил в городе клиническо-лечебный реабилитационный центр стоимостью в 3 миллиарда рублей. Также он является почетным гражданином города Нижнего Тагила.

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