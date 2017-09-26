Устаревшие требования для бизнесменов будут отменены Правительством России

В рамках выполнения указов президента по снижению нагрузки на российских предпринимателей планируется отменить устаревшие требования для бизнеса. На данный момент подготовлен список из 20 требований к предпринимателям, предлагаемых к пересмотру.



Как передают «Известия» работу по оптимизацию требований планируется завершить к 2018-2019 годам. В итоге это позволит сэкономить российским бизнесменам до 6 млрд рублей в год.