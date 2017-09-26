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Новости Нижнего Тагила

Устаревшие требования для бизнесменов будут отменены Правительством России

26 сентября 2017, 22:15Добавить новость
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Вопрос снижения нагрузки на бизнесменов России поднят членами Правительства. Устаревшие требования к бизнесу планируется отменить, что позволит сэкономить отечественным предпринимателям до 6 млрд рублей в год.

В рамках выполнения указов президента по снижению нагрузки на российских предпринимателей планируется отменить устаревшие требования для бизнеса. На данный момент подготовлен список из 20 требований к предпринимателям, предлагаемых к пересмотру.

Как передают «Известия» работу по оптимизацию требований планируется завершить к 2018-2019 годам. В итоге это позволит сэкономить российским бизнесменам до 6 млрд рублей в год.

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