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Бизнес в Нижнем Тагиле

Минэкономразвития выступило против снижения ипотечной ставки для семей с маленькими детьми

27 февраля 2017, 13:20Добавить новость
экономика,молодая семья,кредит,ставка по кредиту,выплаты,проценты,ипотека,недвижимость
Предложение Минтруда РФ о снижении льготной ставки по жилищному и ипотечному кредитованию молодым семьям, имеющим маленьких детей, не вызвало одобрения у Минэкономразвития, об этом сообщает газета «Известия». Министерство труда России выступило с предложением снизить годовой процент ставки по кредитам АИЖК с 12% до 8% тем семьям, которые имеют маленьких детей. 

В ответ Минэкономразвития данное предложение не поддержало, мотивируя свое решение тем, что такая бюджетная мера может вызвать сильное искажение ставок на рынке недвижимости, что, в свою очередь, станет очень затратным для бюджета. 

Вместо этого Минэкономразвития напомнило о возможности использования материнского капитала в целях погашения ипотечного кредита. Министерство труда России сообщило также о том, что данный вопрос обсуждается в рамках плана по 3-му этапу Концепции демографической политики до 2025 года. Цель данного проекта – усиление господдержки семей для мотивации их к рождению нескольких детей.
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