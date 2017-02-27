Минэкономразвития выступило против снижения ипотечной ставки для семей с маленькими детьми

Предложение Минтруда РФ о снижении льготной ставки по жилищному и ипотечному кредитованию молодым семьям, имеющим маленьких детей, не вызвало одобрения у Минэкономразвития, об этом сообщает газета «Известия». Министерство труда России выступило с предложением снизить годовой процент ставки по кредитам АИЖК с 12% до 8% тем семьям, которые имеют маленьких детей.
В ответ Минэкономразвития данное предложение не поддержало, мотивируя свое решение тем, что такая бюджетная мера может вызвать сильное искажение ставок на рынке недвижимости, что, в свою очередь, станет очень затратным для бюджета.
Вместо этого Минэкономразвития напомнило о возможности использования материнского капитала в целях погашения ипотечного кредита. Министерство труда России сообщило также о том, что данный вопрос обсуждается в рамках плана по 3-му этапу Концепции демографической политики до 2025 года. Цель данного проекта – усиление господдержки семей для мотивации их к рождению нескольких детей.