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Бизнес в Нижнем Тагиле

Очередная партия из 20 модернизированных танков с Уралвагонзавода принята на вооружение в российскую армию

27 марта 2017, 11:00Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,министерство обороны,госзакупки,завод,производство,боевая техника,Шойгу
Корпорация «Уралвагонзавод» в Единый день военной приемки продукции отчиталась перед Сергеем Шойгу о выполнении очередного этапа заданий ГОЗа. Как сообщает пресс-служба предприятия, заместитель по спецтехнике гендиректора УВЗ Вячеслав Халитов отметил, что партия танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц успешно прошла модернизацию и принята в Вооруженные силы России.
 
Стоит отметить, что танк Т-72Б3 принят на вооружение армии Российской Федерации приказом Министра обороны и уже в течение нескольких лет серийно выпускается на УВЗ. На этой боевой машине неоднократно российские команды становились победителями «Танкового биатлона».
 
Как отметил Вячеслав Халитов, УВЗ будет стараться и дальше качественно и в срок выполнять свою работу.
© TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
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