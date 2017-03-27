USD 57.02 - 0.4
EUR 61.96 + 0.1
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Пошлина на ввоз в Турцию российских зерновых достигает 130%: Минсельхоз задумывается об альтернативных рынках сбыта

27 марта 2017, 15:20Добавить новость
экономика,Россия,Турция,экспорт,пошлины,цена,товары,продукты
Пошлина на ввоз в Турцию российских зерновых – пшеницы и кукурузы – составляет в настоящее время 130%. Об этом официально объявило турецкое правительство.  С 15 марта 2017 года пошлины на кукурузу и пшеницу составляют 130%, подсолнечное масло – 36%, бобовых – 9,7%. При действующей ранее цене $800 за тонну подсолнечного масла теперь ввоз в Турцию будет обходиться в $1500. В Минсельхозе РФ заявили, что такая цена слишком высока для предпринимателей.

В связи с введением новой таможенной стоимости для ввоза в Турцию российских продуктов Минсельхоз начал поиск новых перспективных рынков сбыта в Азии, Африке и Латинской Америке, об этом сообщает газета «Известия»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
В мае Россия вышла на 1-е место в мире по добыче нефти 22 июля 2016, 11:55 1
Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких продуктов в Россию 22 марта, 13:55
Уральцы стали больше тратить на покупки в магазинах в феврале 2017 года 15 марта, 15:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 54
Подписаться на новости