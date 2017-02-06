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Бизнес в Нижнем Тагиле

2,6 млн рублей были выплачены сотрудникам завода-банкрота в Асбесте: долг копился с осени 2016 года

27 июля 2017, 06:00Добавить новость
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Сотрудники обанкротившегося кирпичного завода в Асбесте 26 июля 2017 года получили зарплату, задолженность по которой сохранялась с осени прошлого года. Сумма долга составляла 2,6 миллионов рублей.

Около года назад против руководства завода было возбуждено административное производство по факту нарушения трудового законодательства. Тогда директор получил штраф в 3 тысячи рублей, а с завода взыскали 50 тысяч рублей, передает пресс-служба СК РФ по региону.

За период с мая по июль 2016 года долг в сумме более 8,1 миллиона рублей был выплачен 183-м работникам. Однако задолженность продолжала копиться, и было открыто уголовное производство. Сейчас расследование продолжается, а предприятие проходит процедуру банкротства.

В Нижнем Тагиле, напомним, проводится расследование уголовного дела по невыплате денег работникам НТЗТИ. В дело пришлось вмешаться Владимиру Путину.

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