2,6 млн рублей были выплачены сотрудникам завода-банкрота в Асбесте: долг копился с осени 2016 года

Около года назад против руководства завода было возбуждено административное производство по факту нарушения трудового законодательства. Тогда директор получил штраф в 3 тысячи рублей, а с завода взыскали 50 тысяч рублей, передает пресс-служба СК РФ по региону.



За период с мая по июль 2016 года долг в сумме более 8,1 миллиона рублей был выплачен 183-м работникам. Однако задолженность продолжала копиться, и было открыто уголовное производство. Сейчас расследование продолжается, а предприятие проходит процедуру банкротства.



В Нижнем Тагиле, напомним, проводится расследование уголовного дела по невыплате денег работникам НТЗТИ. В дело пришлось вмешаться Владимиру Путину.