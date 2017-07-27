USD 59.91 + 0.09
EUR 69.68 - 0.02
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Финансовая отчетность для предпринимателей в России будет упрощена при помощи кассовых аппаратов с онлайн-сервисами

27 июля 2017, 12:30Добавить новость
Россия,экономика,налоги,бухгалиерия,отчетность,онлайн,предприниматели,бизнес

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится упростить финансовую отчетность.

ФНС готовится упростить формат передачи налоговой отчетности. Так, предприниматели смогут делать это не через ККТ, как сейчас, а в онлайн-режиме, через специальный сервис в один клик.

Как пишет газета «Известия», для перехода нужно повсеместное внедрение новых кассовых аппаратов. Это уже делается сейчас и планируется, что через год новой системой будет охвачен весь бизнес в России.

Эксперты считают, что нововведение заметно упростит ведение бухгалтерии. Единственный минус на сегодняшний момент – это возможное увеличение стоимости новых кассовых аппаратов. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Российских губернаторов обязали отчитываться о проблемах обманутых дольщиков
2 июня, 18:25
0 0
Торговля сигаретами в интернете в России осталась под запретом
25 мая, 15:35
0 0
Большой Фестиваль бизнеса пройдет в московском «Экспоцентре» в День российского предпринимательства
24 мая, 18:57
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 80
Подписаться на новости