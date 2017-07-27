Финансовая отчетность для предпринимателей в России будет упрощена при помощи кассовых аппаратов с онлайн-сервисами

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится упростить финансовую отчетность.

ФНС готовится упростить формат передачи налоговой отчетности. Так, предприниматели смогут делать это не через ККТ, как сейчас, а в онлайн-режиме, через специальный сервис в один клик.





Как пишет газета «Известия», для перехода нужно повсеместное внедрение новых кассовых аппаратов. Это уже делается сейчас и планируется, что через год новой системой будет охвачен весь бизнес в России.





Эксперты считают, что нововведение заметно упростит ведение бухгалтерии. Единственный минус на сегодняшний момент – это возможное увеличение стоимости новых кассовых аппаратов.