Свердловская область будет бороться за возможность принять в Екатеринбурге ЭКСПО-2025

В августе текущего года делегация из Свердловской области примет участие в выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане.

На ЭКСПО-2017 Свердловская область заявит о своем желании принять у себя ЭКСПО-2025. Заметим, что инициатива провести ее на Урале принадлежит Владимиру Путину.





Как сообщает «УралИнформБюро», помимо презентации ЭКСПО-2025, делегация из Свердловской области встретится за круглым столом с представителями других регионов и обсудит возможности делового сотрудничества.





Отметим, что ЭКСПО-2017 будет проходить в Астане до 10 сентября. В ней примут участие представители более чем 115 стран. В Российской секции будут представлены более 200 российских предприятий.