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Бизнес в Нижнем Тагиле

Свердловская область будет бороться за возможность принять в Екатеринбурге ЭКСПО-2025

27 июля 2017, 15:10Добавить новость
Россия,Свердловская область,Астана,экспо,выставка,форум,технологии,экономика,бизнес

В августе текущего года делегация из Свердловской области примет участие в выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане.

На ЭКСПО-2017 Свердловская область заявит о своем желании принять у себя ЭКСПО-2025. Заметим, что инициатива провести ее на Урале принадлежит Владимиру Путину.

Как сообщает «УралИнформБюро», помимо презентации ЭКСПО-2025, делегация из Свердловской области встретится за круглым столом с представителями других регионов и обсудит возможности делового сотрудничества.

Отметим, что ЭКСПО-2017 будет проходить в Астане до 10 сентября. В ней примут участие представители более чем 115 стран. В Российской секции будут представлены более 200 российских предприятий. 

 
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