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Новости Нижнего Тагила

Электронная сертификация продуктов животноводства вводится в Свердловской области

27 сентября 2017, 12:00Добавить новость
Свердловская область,покупатели,животноводство,фермерство,бизнес,электронная система,нововведение

Электронная сертификация продуктов вводится в Свердловской области с 2018 года.

На новую систему уже сейчас готовы перейти 18 000 предприятий региона.

Нововведение позволит контролировать маршрут поставки продукции животноводства, а покупатели прямо в магазине смогут отследить технологический процесс получения мяса, молока, сыра и других продуктов фермерства.

Все данные будут храниться в единой базе, и покупатели по штрихкоду с помощью мобильного телефона смогут получить максимально полную информацию о товаре, сообщает ОТВ.

 
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