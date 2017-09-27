Электронная сертификация продуктов животноводства вводится в Свердловской области

Электронная сертификация продуктов вводится в Свердловской области с 2018 года.

На новую систему уже сейчас готовы перейти 18 000 предприятий региона.





Нововведение позволит контролировать маршрут поставки продукции животноводства, а покупатели прямо в магазине смогут отследить технологический процесс получения мяса, молока, сыра и других продуктов фермерства.





Все данные будут храниться в единой базе, и покупатели по штрихкоду с помощью мобильного телефона смогут получить максимально полную информацию о товаре, сообщает ОТВ.