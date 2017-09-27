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Новости Нижнего Тагила

Физические лица в России смогут получить статус банкрота через МФЦ

27 сентября 2017, 23:10Добавить новость
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Физические лица смогут получить статус банкрота не напрямую через суд, а посредством МФЦ. Инициатива по использованию возможностей центров позволит разгрузить арбитражные суды.

Роспотребнадзор и Министерство финансов России обсуждают возможность подачи заявления о финансовой несостоятельности физического лица через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

На данный момент гражданин, который имеет задолженность свыше 500 000 рублей, может обратиться в суд для признания его банкротом. Для этого необходимо подать заявление установленного образца. Чтобы снизить нагрузку на арбитражные суды и исключить большое количество заявлений, подданных с существенными ошибками, чиновники из Роспотребнадзора и Минфина предложили задействовать МФЦ. Специалисты центра помогут составить заявление без ошибок и отправят его в соответствующую инстанцию.

Как передают «Известия», инициатива встретила неоднозначную реакцию среди экспертов. По их мнению, существенных изменений нововведение не принесёт. Также остаётся открытым вопрос о том, действительно ли при использовании услуг МФЦ нагрузка на суды спадёт.

Общая сумма задолженности россиян, которые могут признать себя банкротами, составила 29 миллиардов рублей. При этом банкротами себя могут объявить 7,1 млн жителей страны.

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