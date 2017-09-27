| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Капремонт многоквартирных домов в России будет проверен на качество

27 сентября 2017, 22:05Добавить новость
деньги,закон,проверка,Россия,Свердловская область,строительство,чиновники,экономика,капремонт,Минстрой,инициатива,аудит
Представители Минстроя РФ выступили с инициативой проведения регулярных проверок капитальных ремонтов многоквартирных домов.

На данный момент аудиту капитального ремонта государственные органы не уделяют достаточно внимания. Закупки в данной сфере не контролируются, при этом из регионов поступают жалобы о низком качестве строительных работ.

Чиновники из Министерства строительства России предлагают проводить регулярные проверки качества капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Предполагается, что аудитом будут заниматься специализированные организации, а результаты проверок публиковаться в общем доступе.

По мнению специалистов, внедрение дополнительного инструмента контроля не будет лишним. Как сообщают «Известия», к концу 2016 года капитальный ремонт провели в 71 221 доме России. При этом средний уровень собираемости взносов на ремонт превысил 85%. Внедрение системы мониторинга может повысить доверие граждан к идее капитального ремонта жилого дома.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Программа помощи обманутым дольщикам в Свердловской области будет продлена
21 сентября, 09:00
0 0
Сотрудник Минобороны РФ подозревается во взятке в 368 млн рублей
сегодня, 07:30
0 0
2400 домов будет отремонтировано по итогам 2017 года в Свердловской области
30 августа, 09:30
3 0
3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 63
Подписаться на новости