Капремонт многоквартирных домов в России будет проверен на качество

На данный момент аудиту капитального ремонта государственные органы не уделяют достаточно внимания. Закупки в данной сфере не контролируются, при этом из регионов поступают жалобы о низком качестве строительных работ.



Чиновники из Министерства строительства России предлагают проводить регулярные проверки качества капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Предполагается, что аудитом будут заниматься специализированные организации, а результаты проверок публиковаться в общем доступе.



По мнению специалистов, внедрение дополнительного инструмента контроля не будет лишним. Как сообщают «Известия», к концу 2016 года капитальный ремонт провели в 71 221 доме России. При этом средний уровень собираемости взносов на ремонт превысил 85%. Внедрение системы мониторинга может повысить доверие граждан к идее капитального ремонта жилого дома.