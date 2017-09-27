Сотрудник Минобороны РФ подозревается во взятке в 368 млн рублей

Сумма в 386 миллионов рублей должна была способствовать заключению контактов на закупку специализированной техники (кухни, пекарни, цистерны и др.). Сделку вел начальник продовольственного управления ведомства Александр Вакулин, передает Коммерсантъ. Вакулин обвиняется в мошенничестве и взятке в особо крупном размере. Сейчас он заключен под домашний арест.





Дело ведёт следователь Виталий Данилов, который занимался расследованием хищений в Оборонсервисе.





Основной для возбуждения дела стали хищения в рамках контракта Министерства обороны и ООО «Профбизнес» из Санкт-Петербурга. Договор на 685 миллионов рублей предусматривал поставку спецтехники. При его реализации было украдено порядка 20 млн рублей, посредством техники низкого качества.





О роли Вакулина в деле на допросе сообщил один из задержанных. Он рассказал о получении главным подозреваемым вознаграждений за заключение контрактов.





Отметим, что Вакулин являлся весьма перспективным офицером, нацеленным на успешную карьеру.