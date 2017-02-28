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Бизнес в Нижнем Тагиле

18,5 млн рублей налогов должны быть выплачены в бюджет владельцем аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге

28 февраля 2017, 08:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,суд,экономика,налоги
В столице Урала компания ООО «КИТ Екатеринбург» должна выплатить в бюджет более 18,5 миллионов рублей налогов. Соответствующее требование было выставлено владельцу компании Федеральной налоговой службой.

В ООО входят аквапарк «Лимпопо», а также торговые центры «КИТ» и «Глобус». В настоящее время по просьбе представителя компании дело ФНС было приостановлено, поскольку сумма для ООО довольно внушительная, пишет Znak.com. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 23 марта. 

Интересно, что более 14,8 млн рублей из суммы долга – недоимка, 2,8 млн – штраф и более миллиона рублей – пени.

© TagilCity.ru
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