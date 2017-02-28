18,5 млн рублей налогов должны быть выплачены в бюджет владельцем аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге

В ООО входят аквапарк «Лимпопо», а также торговые центры «КИТ» и «Глобус». В настоящее время по просьбе представителя компании дело ФНС было приостановлено, поскольку сумма для ООО довольно внушительная, пишет Znak.com. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 23 марта.



Интересно, что более 14,8 млн рублей из суммы долга – недоимка, 2,8 млн – штраф и более миллиона рублей – пени.