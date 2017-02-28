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Бизнес в Нижнем Тагиле

Экс-директор «Уральских пельменей» отсудил у творческого объединения 300 тысяч рублей

28 февраля 2017, 08:40Добавить новость
деньги,Екатеринбург,работа,Свердловская область,суд,уральские пельмени,Сергей Нетиевский
Сергей Нетиевский отсудил у творческого объединения «Уральские пельмени» 300 тысяч рублей. Эти средства должны покрыть траты экс-директора на адвокатов.

Однако сообщается, что всего Сергей Нетиевский потратил более 710 тысяч рублей на юристов.

Судебные разборки, напомним, длятся почти год. Ранее Сергей потерял должность директора, однако такое решение было признано незаконным, поскольку собрание коллектива проходило без его участия.

Интересно, что в 2017 году «Уральские пельмени» на некоторое время остались без товарного знака. Согласно решению суда, право собственности осталось у «Фест Хенд Медиа», которой руководит Нетиевский. Однако чуть позже знак был продан объединению за 2 рубля, пишет «Уралинформбюро».

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