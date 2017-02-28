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Бизнес в Нижнем Тагиле

Менее половины жителей Свердловской области финансово грамотны

28 февраля 2017, 09:10Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,опрос,статистика,финансы,работа,кредит,банк,ломбард
Ежегодно специалисты по защите прав потребителей РПН и  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят социологические опросы среди граждан нашей области на определение уровня финансовой грамотности населения. В минувшем году подавляющее большинство опрошенных - 2325 человек, составили женщины трудоспособного возраста, это примерно 75% от всех респондентов. Им были заданы вопросы касательно отношений со страховыми компаниями и финансовыми организациями.
 
Из опрошенных большинство сообщили, что ведут подсчет своих расходов, при этом 74% отметили, что занимают деньги в банках, микрофинансовых организациях или у родственников.
 
Больше половины респондентов активно пользуются услугами ломбардов и банков, и только 19% не прибегают к услугам подобных организаций. Тем, кто занимает деньги, отмечают специалисты, не хватает специальных знаний. 81% опрошенных проголосовали за введение в школах предмета по финансовой грамотности.
 
В целом уровень финансовой грамотности населения, по результатам опроса, составил 48%.
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