Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году

27 февраля в Сочи на Всероссийском инвестиционном форуме было подписано соглашение о развитие «атомных» городов области, сообщает ТАСС. Инфраструктурное социально-экономическое развитие предполагается в Заречном ГО,Новоуральском ГО и в Лесном. Правительство Свердловской области планирует выделить 900 млн. руб. из налоговых отчислений на реализацию программы.
Так, в Новоуральске, где располагается крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, средства планируют расходовать на строительство жилья и ремонт объектов инфраструктуры.
В Заречном планируется строительство детского сада, ремонт общеобразовательных и музыкальной школ, расширение системы «Безопасный город».