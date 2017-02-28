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Бизнес в Нижнем Тагиле

Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году

28 февраля 2017, 11:25Добавить новость
город,Свердловская область,экономика,Лесной,Новоуральск,Заречный,финансирование,развитие
27 февраля в Сочи на Всероссийском инвестиционном форуме было подписано соглашение о развитие «атомных» городов области, сообщает ТАСС. Инфраструктурное социально-экономическое развитие предполагается в Заречном ГО,Новоуральском ГО и в Лесном. Правительство Свердловской области планирует выделить 900 млн. руб. из налоговых отчислений на реализацию программы.

Так, в Новоуральске, где располагается крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, средства планируют расходовать на строительство жилья и ремонт объектов инфраструктуры.

В Заречном планируется строительство детского сада, ремонт общеобразовательных и музыкальной школ, расширение системы «Безопасный город».
 

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