Полмиллиарда рублей уйдут на провозглашение Екатеринбурга столицей Евразии

Екатеринбург планируют превратить в столичный город, программа разработана еще в прошлом году, однако сейчас в нее были внесены поправки, теперь она полностью готова к реализации. Как пишет РИА «Федерал Пресс», программа обойдется городу в 478 млн. руб. из городского бюджета и продлится с 2017 по 2020 гг.
Предпосылки превратить Екатеринбург в столицу Урала и неформальную столицу Евразии возникли уже давно, если получится в срок реализовать все запланированное программой, то Екатеринбург станет одним из самых привлекательных для общения, работы и проживания городов России.