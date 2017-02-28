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Бизнес в Нижнем Тагиле

Полмиллиарда рублей уйдут на провозглашение Екатеринбурга столицей Евразии

28 февраля 2017, 11:10Добавить новость
город,Екатеринбург,экономика,столица,Евразия,развитие,бюджет
Екатеринбург планируют превратить в столичный город, программа разработана еще в прошлом году, однако сейчас в нее были внесены поправки, теперь она полностью готова к реализации. Как пишет РИА «Федерал Пресс», программа обойдется городу в 478 млн. руб. из городского бюджета и продлится с 2017 по 2020 гг.
 
Предпосылки превратить Екатеринбург в столицу Урала и неформальную столицу Евразии возникли уже давно, если получится в срок реализовать все запланированное программой, то Екатеринбург станет одним из самых привлекательных для общения, работы и проживания городов России.
© TagilCity.ru
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