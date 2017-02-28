Туркомплекс в Серебрянке и парк развлечений на Старателе: Нижний Тагил готовится стать территорией опережающего развития

Администрация Нижнего Тагила начала формирование заявки на получение городом статуса ТОР (или ТОСЭР). Город имеет все шансы на получение статуса территории опережающего развития. Нижний Тагил получит преимущества при выделении финансирования для инвестиционных проектов. Для бизнесменов предлагается 9 инвестиционных площадок уже на данный момент, среди которых парк «Восточный».
Инвесторам предлагается поучаствовать в строительстве оздоровительного центра, оранжереи, парков развлечений: «Militari-park» на Старателе, «Медной горы хозяйка» на Зайгоре, аквапарка на горе Долгой.
На реке Чусовой панируется возведение туристических комплексов, а в Елизаветинском появится конный объект. Сергей Носов уже провел несколько встреч с инвесторами.
Не упустили из зоны внимания и Серебрянку, там расположится туристический комплекс, кондитерская и магазин, пишет «Областная газета».
Напомним, ранее Сергей Носов поднимал данный вопрос в Администрации города.