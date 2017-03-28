USD 57.02 - 0.4
EUR 61.96 + 0.1
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

«Блат» может быть приравнен к взяткам в России

28 марта 2017, 13:45Добавить новость
Россия,взятка,деньги,блат,законопроект,коррупция,чиновники
Группа государств, выступающих против коррупции, в которую входит и Россия, рекомендует ввести новые поправки в УК РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции», расширяющие понятие взятки.  Минюст РФ разработало новые поправки, которые приравняют к коррупции помощь чиновникам в карьере, организации отдыха и зачислении детей в вуз, сообщает газета «Известия».

Ведомство выступило с предложением ввести уголовное наказание коррупционеров, оказывающих услуги неимущественного характера за предоставление незаконных преимуществ. Введение новых поправок сможет заполнить сложившийся пробел в законодательстве, касающийся оказания нематериальных услуг, так называемого «блата».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Глава районной администрации Екатеринбурга был задержан по подозрению во взятке 22 февраля, 09:10
Экс-начальник отдела противодействия коррупции из Ревды сядет на восемь лет за взятку 28 декабря 2016, 08:10 1
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан за получение взятки в размере 2 миллиона долларов 15 ноября 2016, 12:05 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 113
Подписаться на новости