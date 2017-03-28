USD 57.02 - 0.4
EUR 61.96 + 0.1
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Долги по зарплате в России выросли на треть с начала года

28 марта 2017, 14:35Добавить новость
Россия,зарплата,долг,деньги,экономика,сотрудники,работодатели
3,6 млрд рублей составляет в России задолженность по зарплате, об этом сообщает газета «Известия». В начале года этот показатель составлял 2,7 млрд рублей. Таким образом, объем недополученных средств вырос на 30% и продолжает увеличиваться. За три месяца 2017 года число рабочих, недополучающих заработную плату в России, увеличилось на 40%. 

Больше всего предприниматели задолжали рабочим в таких сферах, как строительство, металлургия, обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, по данным Росстата.

В области малого бизнеса и торговли учет данной организацией не ведется. Но именно в этих сферах имеются самые большие долги. 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Нижнетагильская корпорация УВЗ полностью рассчиталась с долгом перед «Альфа-Банком» 4 марта, 13:25
55 838 рублей составляет средняя зарплата врачей в Свердловской области 2 февраля, 17:15 2
Центробанк России введет предельный уровень взыскания долгов с дохода граждан 1 февраля, 16:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 229
Подписаться на новости