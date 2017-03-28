Долги по зарплате в России выросли на треть с начала года

3,6 млрд рублей составляет в России задолженность по зарплате, об этом сообщает газета «Известия». В начале года этот показатель составлял 2,7 млрд рублей. Таким образом, объем недополученных средств вырос на 30% и продолжает увеличиваться. За три месяца 2017 года число рабочих, недополучающих заработную плату в России, увеличилось на 40%.
Больше всего предприниматели задолжали рабочим в таких сферах, как строительство, металлургия, обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, по данным Росстата.
В области малого бизнеса и торговли учет данной организацией не ведется. Но именно в этих сферах имеются самые большие долги.