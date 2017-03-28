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1,5 миллиарда рублей уйдут на содержание дорог Нижнего Тагила за 3 года

28 марта 2017, 16:45Добавить новость
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Содержание тагильских дорог обойдётся бюджету в 1,5 млрд рублей за 3 года.

Новый контракт составлен с учётом нового технического регламента. Это нововведение было успешно согласовано с юристами и специалистами-строителями. Новому регламента дана очень высокая оценка.

 

В чем же его кардинальное отличие от предыдущих вариантов и польза для тагильчан?

 

В первую очередь, это его строгое соответствие современному законодательству. Ни один суд не встанет на сторону подрядчика, не выполнившего требования данного технического регламента. В нем есть все необходимые ссылки на ГОСТы и СНиПы. Четко прописаны критерии оценки содержания дорог. Как летнего, так и зимнего, -- поясняется в группе общественного движения «Тагил без ям».

 

Действовать новые правила начнут с июля, но контракты на новые ремонты дорог разыграют уже в конце мая.

 

Всего до конца мая будут заключены контракты на ремонт 38 дорог, -- сообщил редакции TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям».

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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