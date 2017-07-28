6 миллионов 184 тысячи рублей поступило за неделю в бюджет Нижнего Тагила от сделок с муниципальным имуществом

28 июля в Нижнем Тагиле Сергей Носов провел совещание с руководителями управлений городского хозяйства.

По вопросам муниципального имущества перед главой города отчиталась начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова:





За неделю в бюджет города со сделок с муниципальным имуществом поступило 6 млн 184 тыс. рублей. По аренде муниципального имущества планируется проведение четырех аукционов. По аренде земельных участков и по приватизации заявлений не было, аукционы не проводились. С открытых аукционных торгов было продано три помещения на сумму 7 млн рублей.



Сергей Носов поинтересовался, как идет работа по исполнению данных им ранее поручений. И отметил, что не все его распоряжения выполняются чиновниками вовремя.