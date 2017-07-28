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Бизнес в Нижнем Тагиле

Еще один «борзый» директор может прославить Нижний Тагил

28 июля 2017, 14:45Добавить новость
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Нижнетагильский завод металлических конструкций может постигнуть участь НТЗТИ. На предприятии в Нижнем Тагиле который месяц подряд несвоевременно и не в полном объеме выплачивается заработная плата. 

Еще свежа история с нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий, где тоже были проблемы с выплатами зарплаты, и рабочим пришлось обратиться напрямую к президенту РФ. Истории в СМИ по этому делу до сих пор вызывают общественный резонанс.

Более того, НТЗМК является поставщиком основных металлоконструкций для строительства новой доменной печи № 7 на НТМК. Нестабильная работа завода может привести к срыву запуска домны.

На возведение новой доменной печи отведены сжатые сроки. По плану строительство должно завершиться в декабре 2017 года. Сегодня есть вероятность срыва сроков завершения работы из-за НТЗМК, как основного поставщика металлических конструкций для строительной площадки.

Да, были сложности с поставкой металла, у НТЗМК были определенные трудности. Но сейчас завод в полном объеме выполняет свои обязательства. Срыва с запуском домны не предвидится, -- пояснил ситуацию с поставщиком Михаил Аршанский, советник управляющего директора НТМК.

 

Гарантии, что ситуация не повторится, нет. По мнению экспертов, сложности с поставками у НТЗМК могут появиться вновь.

Несвоевременные  и частичные выплаты зарплаты рабочим не первый месяц нервируют сотрудников и возмущают общественность.

Напомним, в прошлом месяце рабочие получили зарплату не в полном объеме. В июне месяце выплаты прошли с существенной задержкой. Сейчас сотрудники ожидают аванс.

29 числа у нас выплачивается аванс. Ждать или нет в этом месяце – не знаем. С начала года не надеемся что-то вовремя получить. Практически у всех просрочки по кредитам и оплате коммуналки, да и жить на что-то надо, -- поделилась информацией о выплатах сотрудница завода.

 

От комментариев по задержке зарплаты журналистам TagilCity.ru руководство НТЗМК систематически отказывается. Так произошло и на этот раз. Комментарии от директора по персоналу и социальной политике завода получить не удалось. Руководство других отделов от освещения ситуации для прессы воздержалось.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Матвей Лукич 28.07.2017 15:00:04 #
"Сталина, Сталина, мужики устали на..."
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