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Бизнес в Нижнем Тагиле

Сваленный неизвестными грунт на Муринских прудах срывает планы по продолжению Уральского проспекта (ФОТО)

28 июля 2017, 18:20Добавить новость
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Курганы из грунта появились на Муринских прудах в Нижнем Тагиле после строительства жилых комплексов. По заваленной территории планировалось продолжить Уральский проспект, однако там, где он должен проходить, лежат десятки тонн грунта, вывезенного неизвестными.

Отдельные строительные компании говорят «А докажите, что это мы!», тут ведь по ДНК не определишь. Проектные организации и службы эти вопросы так как не контролировали, передоверяли и не глядя подписывали, сталкиваются сейчас с серьезными неприятностями. Во-первых, с дополнительными затратами, за которые кто-то должен отвечать и, во-вторых, задержкой срока начала работ, что критически важно, при условиях, когда лето началось 2 недели назад, -- предупредил мэр города Сергей Носов.


Был задан вопрос о том, контролирует ли кто-то куда девается грунт, вынимаемый под фундаменты жилых домов. Сергей Носов лично разбирался в этой проблеме. Главный архитектор отсылает застройщиков при выдаче решений к «Службе заказчика», о чём последняя не в курсе и остаётся неизвестным, доходил ли кто-то до данной службы.

 

А если мы не знаем, что грунт куда-то делся, а его очень много, так где же он сегодня находится? И с какими подводными камнями придётся столкнуться - а размер этих камней можно съездить посмотреть на эти курганы - это всё грунты прошлых периодов, которые не были никогда учтены и которые там соскладированы без всякого разрешения и я бы сказал с особой наглостью и цинизмом, -- отметил на аппаратном совещании мэр.

 

 

Нижний Тагил,грунт,строительство,фундамент,уральский проспект,продолжение,муринские пруды,курганы,Носов


Сергей Носов проверил информацию в «Службе заказчика»: под коммерческую застройку таких площадок не оказалось и они никогда этим не занимались.

 

Поэтому, где между «Службой главного архитектора» и «Службой заказчика» пропадают застройщики, а потом всплывают десятки тысяч тонн, то я считаю, что это безобразие! Можете поднимать раннюю документацию, но сначала у сегодняшние активные строители должны объяснить. Я считаю, что сама система крайне неверная и «Служба заказчика» ответственна за эти вещи, как и «Служба главного архитектора». Если вдруг в документы закралась методологическая ошибка, то её нужно немедленно исправить! Две недели даю вам на это, -- распорядился Сергей Носов.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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