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Бизнес в Нижнем Тагиле

Управляющий НТЗМК был вызван к мэру Нижнего Тагила Сергею Носову по вопросу задержки выплат заработной платы

28 июля 2017, 18:45Добавить новость
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с Виталием Парфеновым, управляющим НТЗМК для обсуждения вопросов, связанных с несвоевременной выплатой заработной платы работникам этого предприятия. Встреча прошла сразу после публикации на городском информационном портале TagilCity.ru статьи о задержках выплат зарплаты.

Глава города пожелал услышать разъяснения по ситуации, которая сложилась на заводе. Прокуратура Тагилстроевского района также считает сложившуюся ситуацию требующей особого внимания.

Информация об этом звучала на совещании с руководителями силовых структур по невыплате заработной платы на заводе теплоизоляционных изделий. Чтобы избежать повторения подобной истории теперь уже на ЗМК и не доводить дело до «хирургического вмешательства», я вызвал сегодня к себе управляющего предприятия, -- прокомментировал встречу Сергей Носов.

 

Помимо прочего, обсуждались вопросы по задержке НТЗМК поставок для доменной печи №7- на сегодняшний день главной промышленной стройки города.

По итогам встречи Сергей Носов подписал письмо, адресованное врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать содействие для определения НТЗМК одним из подрядчиков строительства крупных объектов в Екатеринбурге и Челябинской области.

Также вопрос о НТЗМК он намерен обсудить с Евгением Куйвашевым при личной встрече.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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