Минимальная цена за бутылку водки в России может подняться до 300 рублей

Минздрав России предложил в 2018 году повысить цены на водку. Так, по мнению специалистов, минимальная цена за бутылку водки должна составлять 300 руб.

Минздрав уже отправил свое предложение в Минфин. Согласно ему, акцизы на крепкий алкоголь должны увеличиться уже с 2018 года. Стоит заметить, что ранее поднятие цен на крепкий алкоголь планировалось только в 2020 году.





Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя, -- сообщают в Минздраве.



При этом практика показывает, что снижение доступности легального алкоголя ведет к увеличению процента нелегального, более дешевого, спиртного, отмечают «Известия».