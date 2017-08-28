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Бизнес в Нижнем Тагиле

Минимальная цена за бутылку водки в России может подняться до 300 рублей

28 августа 2017, 12:30Добавить новость
алкоголь,деньги,Россия,экономика,акцизы,подорожание,водка,минздрав,минфин,здоровье

Минздрав России предложил в 2018 году повысить цены на водку. Так, по мнению специалистов, минимальная цена за бутылку водки должна составлять 300 руб.

Минздрав уже отправил свое предложение в Минфин. Согласно ему, акцизы на крепкий алкоголь должны увеличиться уже с 2018 года. Стоит заметить, что ранее поднятие цен на крепкий алкоголь планировалось только в 2020 году.

Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя, -- сообщают в Минздраве.


При этом практика показывает, что снижение доступности легального алкоголя ведет к увеличению процента нелегального, более дешевого, спиртного, отмечают «Известия»

 
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