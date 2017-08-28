Штраф 25 000 рублей за торговлю контрафактной одеждой назначен предпринимателю из Кушвы

Прокуратурой города Кушва были проведены рейды по обнаружению торговых точек, реализующих контрафактную продукцию. В ходе мероприятия полицейские задержали индивидуального предпринимателя, который продавал спортивную одежду с товарными знаками известных брендов.





Одежда была отправлена на экспертизу. Проверка подтвердила, что наименование торговых марок на продукции стоит незаконно. Прокуратура предоставила в суд заявление о привлечении нарушителя к административной ответственности.





Суд Свердловской области иск удовлетворил, предприниматель оштрафован на 25 000 рублей. Контрафактный товар у него изъяли, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.