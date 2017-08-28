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Бизнес в Нижнем Тагиле

Штраф 25 000 рублей за торговлю контрафактной одеждой назначен предпринимателю из Кушвы

28 августа 2017, 20:00Добавить новость
нарушение,проверка,Свердловская область,штраф,контрафакт,предприниматель,торговля
В ходе рейда кушвинская прокуратура задержала предпринимателя, торгующего контрафактом. Продавец оштрафован, товар был изъят.

Прокуратурой города Кушва были проведены рейды по обнаружению торговых точек, реализующих контрафактную продукцию. В ходе мероприятия полицейские задержали индивидуального предпринимателя, который продавал спортивную одежду с товарными знаками известных брендов.

Одежда была отправлена на экспертизу. Проверка подтвердила, что наименование торговых марок на продукции стоит незаконно. Прокуратура предоставила в суд заявление о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Суд Свердловской области иск удовлетворил, предприниматель оштрафован на 25 000 рублей. Контрафактный товар у него изъяли, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 
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