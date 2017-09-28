Новая школа и Центральное кладбище заложены в бюджет Нижнего Тагила на 2018 год

26 сентября в Минфине Свердловской области начали работать согласительные комиссии по вопросам утверждения муниципальных бюджетов. Мэрия Нижнего Тагила представит финансово-экономический блок развития города 29 сентября, в пятницу. Финансисты администрации настроены отстоять, как можно больше статей городского бюджета 2018 года.



Самая расходная часть планируемого бюджета – продолжение строительства Центрального кладбища в Нижнем Тагиле. В 2017 году на строительство выделили 50 млн рублей, в 2018 Нижний Тагил запланировал потратить 71 млн. Средства также пойдут на строительство школы на Муринских прудах, продолжение строительства парка «Народный», развитие социальной инфраструктуры города.



Как сообщает ИА «Все новости», на данный момент расходы и доходы городского бюджета находятся в равной позиции. Однако накануне празднования 300-летия Нижнего Тагила величина расходов может возрасти на 70%. Подобные моменты тагильские финансисты также учли при разработке бюджета на новый финансовый год.



Конкретный объём средств, за который будет бороться Нижний Тагил, станет известен в конце октября. На этой стадии муниципалитетам обычно урезают до 10% от запрашиваемых средств. Также следует ожидать кулуарных обсуждений и учитывать позицию губернатора области Евгения Куйвашева.