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Обсуждение проекта о пенсионном капитале отложено до президентских выборов в России

29 мая 2017, 11:15Добавить новость
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Кабмин РФ пока откладывает обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.

Разработанный Центробанком и Минфином проект о пенсионном капитале отложен до принятия политических решений в России.

 

Предполагается, что реформа ИПК может быть изменена и начать работать не ранее 2020 года, после выборов главы государства в 2018 году. Тогда и можно будет начинать обсуждение данного законопроекта.

Новая модель ИПК включает в себя несколько факторов, в том числе, и изменение пенсионного возраста. Пока этот вопрос не будет урегулирован, нецелесообразно обсуждать законопроект о пенсионном капитале.

К тому же, проект представлен правительству с имеющимися разногласиями между социальным и экономическим блоками, сообщает газета «Известия». Между ними имеются серьезные разногласия в вопросе автоподписки. 

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