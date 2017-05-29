Обсуждение проекта о пенсионном капитале отложено до президентских выборов в России

РФ пока откладывает обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.

Разработанный Центробанком и Минфином проект о пенсионном капитале отложен до принятия политических решений в России.

Предполагается, что реформа ИПК может быть изменена и начать работать не ранее 2020 года, после выборов главы государства в 2018 году. Тогда и можно будет начинать обсуждение данного законопроекта.





Новая модель ИПК включает в себя несколько факторов, в том числе, и изменение пенсионного возраста. Пока этот вопрос не будет урегулирован, нецелесообразно обсуждать законопроект о пенсионном капитале.





К тому же, проект представлен правительству с имеющимися разногласиями между социальным и экономическим блоками, сообщает газета «Известия». Между ними имеются серьезные разногласия в вопросе автоподписки.