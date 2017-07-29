Спрос на отдых в Сочи снизился на 37% из-за новости о курортном сборе

Интерес туристов упал на 37%, передает Коммерсантъ. Представители туристических операторов считают, что опираться на опыт Европы не совсем корректно. Так, в ряде стран сбор взимается только с иностранцев. В России же хотят брать и со «своих».

Напомним, налоговый сбор в качестве эксперимента будет введен в ряде регионов страны с начала курортного сезона в следующем году.