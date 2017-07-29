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Бизнес в Нижнем Тагиле

Спрос на отдых в Сочи снизился на 37% из-за новости о курортном сборе

29 июля 2017, 10:30Добавить новость
город,деньги,закон,отдых,Россия,туризм,экономика,Сочи,налог,курортный сбор
Спрос на отдых в Сочи в 2017 году снизился по сравнению с показателями 2016 года. Об этом заявляют туроператоры, связывая падение потока туристов с сообщением о введении курортного сбора.

Интерес туристов упал на 37%, передает Коммерсантъ. Представители туристических операторов считают, что опираться на опыт Европы не совсем корректно. Так, в ряде стран сбор взимается только с иностранцев. В России же хотят брать и со «своих».

 

Напомним, налоговый сбор в качестве эксперимента будет введен в ряде регионов страны с начала курортного сезона в следующем году.

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