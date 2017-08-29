440 тысяч рублей задолжало Нижнесергинское предприятие своим работникам

Очередной «борзой» директор предприятия задолжал работникам своего предприятия почти полмиллиона рублей.

В отношении руководства МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» заведено административное дело по факту задолженности по зарплате работника предприятия. Так, с апреля по июнь 2017 года 19 сотрудников не получали заработной платы. Общая задолженность перед работниками составляет больше 440 тысяч рублей, сообщает Rupolit.

Суд назначил штраф 15 тысяч рублей в отношении директора МУП. Судебные приставы будут следить за исполнением решения суда.

Внимание на проблемы по выплате зарплат работникам предприятия Свердловской области начало проявляться после визита Владимира Путина в регион. Президент России поручил Врио губернатора региона Евгению Куйвашеву обратить внимание на ситуацию на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, работникам которого также задерживали зарплату в течение многих месяцев. Аналогичная проблема была и на НТЗМК, на котором директором по персоналу является Вячеслав Горячкин.