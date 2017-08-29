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Бизнес в Нижнем Тагиле

440 тысяч рублей задолжало Нижнесергинское предприятие своим работникам

29 августа 2017, 16:45Добавить новость
штраф,зарплата,задержка,суд,Свердловская область,Нижнесергинский район,деньги,Путин,куйвашев,НТЗТИ,Нижний Тагил

Очередной «борзой» директор предприятия задолжал работникам своего предприятия почти полмиллиона рублей.

В отношении руководства МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» заведено административное дело по факту задолженности по зарплате работника предприятия. Так, с апреля по июнь 2017 года 19 сотрудников не получали заработной платы. Общая задолженность перед работниками составляет больше 440 тысяч рублей, сообщает Rupolit.

 

Суд назначил штраф 15 тысяч рублей в отношении директора МУП. Судебные приставы будут следить за исполнением решения суда.

 

Внимание на проблемы по выплате зарплат работникам предприятия Свердловской области начало проявляться после визита Владимира Путина в регион. Президент России поручил Врио губернатора региона Евгению Куйвашеву обратить внимание на ситуацию на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, работникам которого также задерживали зарплату в течение многих месяцев. Аналогичная проблема была и на НТЗМК, на котором директором по персоналу является Вячеслав Горячкин.

 

 
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