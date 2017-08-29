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Бизнес в Нижнем Тагиле

9 217 рублей составит минимальная зарплата в Свердловской области с 1 октября

29 августа 2017, 07:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,работа,Россия,Свердловская область,экономика,заработная плата,минимум
Минимальная заработная плата свердловчан вырастет с 1 октября. Эту информацию озвучили в федерации профсоюзов региона.

30 августа свои росписи поставят в соответствующем документе врио губернатора Свердловской области, вице-президент областного союза промышленников Михаил Черепанов и глава федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

 

Увеличение регионального МЗП произойдет до 9217 рублей, пишет «Наша газета». Федеральная минимальная зарплата составляет 7800 рублей. Добавим, показатель изменялся до этого уровня с 7500 рублей в июле этого года.

 
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