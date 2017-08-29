9 217 рублей составит минимальная зарплата в Свердловской области с 1 октября

30 августа свои росписи поставят в соответствующем документе врио губернатора Свердловской области, вице-президент областного союза промышленников Михаил Черепанов и глава федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Увеличение регионального МЗП произойдет до 9217 рублей, пишет «Наша газета». Федеральная минимальная зарплата составляет 7800 рублей. Добавим, показатель изменялся до этого уровня с 7500 рублей в июле этого года.