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Бизнес в Нижнем Тагиле

Косметика и парфюмерия в России будут производиться из российского сырья

29 августа 2017, 10:30Добавить новость
бизнес,Россия,экономика,минпромторг,косметика,парфюмерия,сырье,призводство,импортозамещение,импорт,экспорт

Минпромторг занялся поиском возможностей импортозамещения в парфюмерии.

На сегодняшний день 90% ингредиентов для российской косметики и парфюмерии доставляются из заграницы. Минпромторг намерен подобрать фабрики, на которых будет возможно производить сырье для российской парфюмерии, а также для экспорта за границу.

Помимо поиска оптимальных площадок, нужно разработать схему поставки сырья. На сегодняшний момент многие производства готовы работать в направлении импортозамещения, но не имеют необходимого сырья.

Рациональность производства парфюмерии в России пока является спорным моментом по причине того, что на первых этапах, из-за себестоимости сырья, российская косметика может оказаться дороже импортной, пишут «Известия»

 
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