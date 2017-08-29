Косметика и парфюмерия в России будут производиться из российского сырья

Минпромторг занялся поиском возможностей импортозамещения в парфюмерии.

На сегодняшний день 90% ингредиентов для российской косметики и парфюмерии доставляются из заграницы. Минпромторг намерен подобрать фабрики, на которых будет возможно производить сырье для российской парфюмерии, а также для экспорта за границу.





Помимо поиска оптимальных площадок, нужно разработать схему поставки сырья. На сегодняшний момент многие производства готовы работать в направлении импортозамещения, но не имеют необходимого сырья.





Рациональность производства парфюмерии в России пока является спорным моментом по причине того, что на первых этапах, из-за себестоимости сырья, российская косметика может оказаться дороже импортной, пишут «Известия».