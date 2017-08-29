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Бизнес в Нижнем Тагиле

Павильон «Овощи-фрукты» снесен судебными приставами в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)

29 августа 2017, 19:30Добавить новость
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На улице Большакова в Екатеринбурге судебные приставы ликвидировали ларек, который был построен там незаконно.

В Екатеринбурге по инициативе судебных приставов сровняли с землей павильон «Овощи-фрукты». Постройка изначально была установлена на территории незаконно.

Ранее хозяйка лавки на Большакова, 17 уже была предупреждена о том, что ее необходимо устранить или перенести в другое место. Однако добровольно разбирать павильон она не стала и продолжила зарабатывать.

 

29 августа приставы разобрали постройку и взяли на хранение. Ее вернут хозяйке после того, как она оплатит работы по демонтажу и сбор в размере 50 000 рублей, пишет Е1.RU.

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Фото: Е1.RU

Видео: Е1.RU
 
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