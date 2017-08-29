Павильон «Овощи-фрукты» снесен судебными приставами в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)

В Екатеринбурге по инициативе судебных приставов сровняли с землей павильон «Овощи-фрукты». Постройка изначально была установлена на территории незаконно.



Ранее хозяйка лавки на Большакова, 17 уже была предупреждена о том, что ее необходимо устранить или перенести в другое место. Однако добровольно разбирать павильон она не стала и продолжила зарабатывать.

29 августа приставы разобрали постройку и взяли на хранение. Ее вернут хозяйке после того, как она оплатит работы по демонтажу и сбор в размере 50 000 рублей, пишет Е1.RU.





Фото: Е1.RU





Видео: Е1.RU