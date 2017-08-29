USD 58.55 - 0.6
EUR 69.85 + 0.15
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Подготовка бюджета региона на 2018 год стартовала в Свердловской области

29 августа 2017, 08:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,помощь,Россия,Свердловская область,экономика,муниципалитет
Свердловские власти начали подготовку проекта бюджета на будущий год. Накануне была утверждена комиссия, которая будет рассматривать предложения от органов МСУ по формированию межбюджетных трансферов.

К 5 сентября города региона завершат согласование исходных данных, а уже через 20 дней после этого в Минфине будут обсуждать некоторые аспекты по бюджету области с чиновниками из муниципалитетов, правительства и депутатами.


Такие процедуры проводят уже много лет, что позволяет выявлять проблемные вопросы каждого города. К примеру, в 2016 году к бюджету было распределено около 4 миллиардов рублей.

В целом, за последние годы удалось добиться увеличения межбюджетных трансферов для бюджета муниципалитетов.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

160 ветеранов в Свердловской области получат выплаты для приобретения квартир
11 августа, 06:30
2 0
Свердловские предприниматели привлекли в бюджет региона более 2 миллиардов рублей за счёт помощи государства
10 августа, 06:30
0 0
9 217 рублей составит минимальная зарплата в Свердловской области с 1 октября
сегодня, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 44
Подписаться на новости