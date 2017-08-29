Подготовка бюджета региона на 2018 год стартовала в Свердловской области

органов МСУ

К 5 сентября города региона завершат согласование исходных данных, а уже через 20 дней после этого в Минфине будут обсуждать некоторые аспекты по бюджету области с чиновниками из муниципалитетов, правительства и депутатами.



Такие процедуры проводят уже много лет, что позволяет выявлять проблемные вопросы каждого города. К примеру, в 2016 году к бюджету было распределено около 4 миллиардов рублей.



В целом, за последние годы удалось добиться увеличения межбюджетных трансферов для бюджета муниципалитетов.