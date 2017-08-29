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Бизнес в Нижнем Тагиле

Рабочие 2 года не могут получить зарплату от тагильского предприятия-банкрота (ФОТО)

29 августа 2017, 18:05Добавить новость
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Находящееся в процессе ликвидации предприятие «Интеррос-Металлургия» накопило задолженность по заработной плате перед рабочими Нижнего Тагила почти в 2,5 миллиона рублей, согласно данным системы «СПАРК».

О ситуации с задолженностью по заработной плате на ликвидируемом предприятии Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru рассказал читатель портала. По его словам, предприятие было объявлено банкротом ещё в 2015 году. С тех пор рабочие так и не получили заработанные деньги. 

 

Нижнетагильское предприятие ЗАО «Интеррос-Металлургия» уже почти два года не выплачивает заработную плату работникам, уволенным в связи с банкротством компании. В сентябре 2015 г. работников ЗАО «Интеррос-Металлургия» уведомили, что они будут уволены в связи с сокращением штата работников организации, а банкротом себя объявило предприятие в июле 2015г. Люди продолжали работать, не зная о банкротстве завода. Позднее прислали весточки о том, что все уволены. А в соответствии со ст. 140 ТК РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения. В итоге люди лишились работы и честно заработанных за несколько месяцев денег, -- рассказал журналистам TagilCity.ru бывший слесарь-сборщик металоконструкций Илья М.


Рабочие обращались в различные инстанции. Некоторые из них выиграли суды и передали исполнительные листы приставам. Но заработанные деньги ими так и не были получены.

На предприятии сложившуюся ситуацию комментировать отказались.

 

Никаких комментариев, до свидания, -- ответила журналистам TagilCity.ru конкурсная управляющая ЗАО «Интеррос-Металлургия» Лариса Коровникова. 


Согласно данным системы СПАРК, суммарная задолженность предприятия по заработной плате в 16 судебных производствах равняется 2 424 752 рублям. Суммарная же задолженность предприятия составляет 365 868 838 рублей.

 

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5 августа состоялись торги, на которые предприятие выставило 4 лота. А 8 августа проходило собрание кредиторов, признанное не состоявшимся из-за отсутствия кворума.

Нижний Тагил,Металлургия,металлург,Интеррос-Металлургия,работа,зарплата,деньги,рабочие,суд,прокуратура,трудНижний Тагил,Металлургия,металлург,Интеррос-Металлургия,работа,зарплата,деньги,рабочие,суд,прокуратура,труд

Скриншоты системы СПАРК, 29 августа, 2017 г.

 

Предполагаю, что по всему Нижнему Тагилу бывших рабочих, которым должно это предприятие, около трёхсот. Согласно СПАРКу, у 16 исполнительные листы. Но воз и ныне там. Кто разберётся с этим беспорядком? -- возмутился Илья М. в разговоре с журналистами TagilCity.ru.


Напомним, в начале июля Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с задержкой зарплаты на НТЗТИ и назвал действия руководства завода «борзотой». На задержки выплаты зарплаты жаловались и работники НТЗМК, директором по персоналу и социальной политике которого является Вячеслав Горячкин.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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