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Бизнес в Нижнем Тагиле

Бизнесмены Нижнего Тагила получили награды ко Дню российского предпринимательства (ФОТО)

30 мая 2017, 18:10Добавить новость
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Торжественное награждение бизнесменов Нижнего Тагила состоялось 30 мая на выездном заседании консультативного Совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС) по Свердловской области.

Награждение отличившихся предпринимателей проводил лично президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. Он рассказал, что это первое подобное мероприятие в городе, организованное ФАС.

 

Это первое выездное заседание общественно-консультативного совета при ФАС по Свердловской области. В рамках заседания проводится приём предпринимателей по вопросам, связанным с компетенцией ведомства. Цель этого мероприятия показать – что ФАС - это служба, которая решает реальные вопросы. Кроме того, это мероприятие приурочено ко Дню предпринимателя, сегодня будут награждены отличившиеся бизнесмены, которые открыто и законно ведут свою деятельность, -- рассказал журналистам о мероприятии президент Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил - Борис Соколов.

 

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Гости мероприятия, 30 мая, 2017 г.

 

Присутствовал на заседании и глава администрации Нижнего Тагила – Сергей Носов. Он присоединился к поздравлениям и отметил значимость проводимой советом работы.

 

Общественно консультативный совет призван уравновешивать и урегулировать взаимоотношения между субъектами бизнеса. Хотелось бы поблагодарить совет за то, что вырабатывает взвешенные подходы, за организацию работы здесь, а также хочу поздравить награждённых бизнесменов с признанием, которого они добились и пожелать им дальнейших успехов в работе, -- отметил мэр в своём выступлении.

 

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Награждение предпринимателей Борисом Соколовым. 30 мая, 2017 г. 


Награждённые предприниматели, при разговоре с журналистами TagilCity.ru, отметили значимость внимания властей к их деятельности и чуткости к проблемам.

 

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, чувствуем, что предприниматели нужны городу. Их отмечают и в городе, и на уровне горнозаводского округа. Получаем благодарственные письма также от областных властей. Чувствуется внимание к нам, что предприниматели работают не просто так, не просто с людьми, а в связке с исполнительной властью. При получении каких-либо наград всегда чувствуется, что работа была оценена по достоинству, -- поделился после награждения с журналистами TagilCity.ru генеральный директор одного из городских предприятий – Дмитрий Писцов.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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