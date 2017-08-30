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Бизнес в Нижнем Тагиле

2400 домов будет отремонтировано по итогам 2017 года в Свердловской области

30 августа 2017, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,проверка,ремонт,Россия,Свердловская область,строительство,капремонт,многоквартирные дома,отопление
В 2017 году 2400 многоквартирных домов будут обновлены в рамках программы капремонта. Площадь проводимых работ – 5 млн.кв.метров.

На объектах капремонта на сегодняшний день проведена замена теплоснабжающих систем (1186 домов). Полностью отремонтировали инженерные сети в 644 зданиях. Общая техническая готовность домов к отопительному сезону – 79%.

Строительно-монтажные работы завершили в 1137 домах. Готовность в этой сфере – 77%.

В течение двух с половиной лет в регионе было отремонтировано около 3 тысяч многоквартирных домов. Долгосрочная программа включает 27 968 000 объектов.

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, накануне побывавший в Екатеринбурге, отметил:

 

У нас есть о чем поговорить, например, мы, безусловно, в таких случаях рекомендуем провода убирать в короба. Есть проблема, но это не только в Екатеринбурге, а всей страны проблема – с тем, что все балконы облагораживаются очень по-разному, и единых стандартов нет.

 

 
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