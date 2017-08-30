2400 домов будет отремонтировано по итогам 2017 года в Свердловской области

На объектах капремонта на сегодняшний день проведена замена теплоснабжающих систем (1186 домов). Полностью отремонтировали инженерные сети в 644 зданиях. Общая техническая готовность домов к отопительному сезону – 79%.



Строительно-монтажные работы завершили в 1137 домах. Готовность в этой сфере – 77%.



В течение двух с половиной лет в регионе было отремонтировано около 3 тысяч многоквартирных домов. Долгосрочная программа включает 27 968 000 объектов.



Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, накануне побывавший в Екатеринбурге, отметил:

У нас есть о чем поговорить, например, мы, безусловно, в таких случаях рекомендуем провода убирать в короба. Есть проблема, но это не только в Екатеринбурге, а всей страны проблема – с тем, что все балконы облагораживаются очень по-разному, и единых стандартов нет.