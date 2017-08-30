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Бизнес в Нижнем Тагиле

Делегация торгово-промышленной палаты России примет участие в саммите БРИКС

30 августа 2017, 23:35Добавить новость
бизнес,деньги,Россия,экономика,сотрудничество,БРИКС,Китай
В китайских городах Шанхай и Сямэнь с 21 августа по 5 сентября пройдёт IX саммит государств-участниц БРИКС. В мероприятиях саммита примет участие делегация торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Делегация торгово-промышленной палаты России вместе со своим лидером примет участие в мероприятиях IX саммита БРИКС. Основными направлениями сотрудничества России с другими странами являются проекты в области энергетики и экологической безопасности. Также будут обсуждены вопросы инвестирования в строительство двух гидроэлектростанций в Карелии. Проект планируется завершить к 2019 году, его реализация создаст 400 рабочих мест.

По сообщениям пресс-службы ТПП РФ, в рамках работы делегации на мероприятиях саммита планируется укрепить мировое экономическое пространство и совместно преодолеть политические разногласия между странами, которые мешают плодотворному сотрудничеству в сфере экономики.

БРИКС – группа из пяти стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Создана для укрепления и продвижения экономических, торговых, деловых и инвестиционных связей между деловыми кругами стран-участниц. В 2016 году саммит проходил в Индии, в 2017 году представителей пяти стран ждут в двух китайских городах – Шанхае и Сямэне.

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